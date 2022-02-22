Басурин назвал Украину "бешеным псом", который готов "сорваться с цепи"

В ДНР выразили опасения, что власти Незалежной могут повторить в Донбассе события 2014-2015 годов. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сравнил Украину с "бешеным псом".

"Есть опасения, что Украина всё-таки, знаете, как бешеный пёс с цепи сорвётся и начнёт то, что было здесь в 14-15 году, когда город просто трусило от разрывов снарядов любого вида оружия, которое на тот момент было у украинской армии", — высказался он в эфире "Россия 24".

17 февраля в Донбассе обстановка сильно накалилась. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно доставляют в соседние российские регионы.

В понедельник, 21 февраля, на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин поднял вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. Позже в обращении к гражданам страны глава государства заявил о признании их независимости.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев по-прежнему продолжает готовиться к наступлению на Донбасс и не собирается отказываться от силового способа разрешения конфликта. Он также добавил, что признание Россией республик это восстановление справедливости.

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