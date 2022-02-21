Глава ДНР Пушилин: "Идёт бой у границы с Российской Федерацией"

Ситуация на Мариупольском направлении серьёзно обострилась, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о бое, который ведётся у границы с Россией.

"Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идёт бой у границы с Российской Федерацией", — передаёт РИА Новости слова Пушилина.

Стало известно, что бой идёт в районе села Кузнецы, которое находится под контролем самопровозглашённой ДНР.

"В результате миномётно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения", — проинформировал он.

Ранее Пушилин призвал местных жителей прибыть в военные комиссариаты, чтобы защитить близких людей. Как подчеркнул политик, ситуацию в регионе можно назвать критической.

Напомним, 17 февраля в Донбассе обострилась напряжённая обстановка. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно доставляют в соседние российские регионы.

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