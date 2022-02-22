Посол Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, заявил, что Украина "хочет мира и последовательна в своих действиях", но на неё "напал член Совета безопасности".
"Настоящее время показывает, кто является нашим реальным другом и партнером, кто будет по-прежнему потакать России", — сказал дипломат, подчеркнув, что Украина хочет "дипломатического решения" и не даст "втянуть себя в провокацию".
Кислица порекомендовал российским властям "перечитать заявление, в котором генеральный секретарь ООН, назвал действия России нарушением суверенитета Украины" и, отменив своё решение о признании ЛДНР, "вернуться за стол переговоров".
Обращаясь к участникам заседания, посол Украины в ООН заявил, что его страна — "член ООН атакована страной, которая имеет место в Совете Безопасности ООН" и которая ранее "оккупировала часть территории Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году".
В завершение своей речи украинский политик пообещал, что "границы Украины не изменятся":
"ООН больна — это факт. Поражена вирусом разобщения, распространяемого Кремлем. Неужели международная организация сдастся этому вирусу? Решение находится в руках членов Совбеза".
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