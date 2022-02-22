Кость в горле: в США объяснили, почему признание ЛДНР "осложнит жизнь" Западу

Бывший помощник главы американского минфина Пол Робертс заявил, что признание Россией независимости ЛДНР помешает Вашингтону продолжить попытки манипуляций и использования Незалежной против Москвы.

Как подчеркнул Робертс, президент Украины Владимир Зеленский "зажат" между Вашингтоном и националистическими движениями в самой стране, что даёт "нерадужные" перспективы.

"Зеленский не может выполнять обязанности президента, поскольку он зажат между Вашингтоном и подконтрольными ЦРУ неонацистскими формированиями, а также готовится к переизбранию", — пояснил экс-чиновник в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Робертс, на протяжении нескольких лет Россия пыталась наладить ситуацию в ЛДНР, но "терпение кончилось".

"Сегодня у правительства России оно (терпение. — Прим. ред.) закончилось, и я не думаю, что у него будет много терпения по отношению к Западу в будущем", — резюмировал Робертс.

Кроме того, экс-чиновник отметил, что если Россия "устоит" в своей военной мощи, то Незалежной не попасть в НАТО в обозримой перспективе.

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