EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Кость в горле: в США объяснили, почему признание ЛДНР "осложнит жизнь" Западу

Мир

Бывший помощник главы американского минфина Пол Робертс заявил, что признание Россией независимости ЛДНР помешает Вашингтону продолжить попытки манипуляций и использования Незалежной против Москвы.

Кость в горле: в США объяснили, почему признание ЛДНР "осложнит жизнь" Западу

Как подчеркнул Робертс, президент Украины Владимир Зеленский "зажат" между Вашингтоном и националистическими движениями в самой стране, что даёт "нерадужные" перспективы.

"Зеленский не может выполнять обязанности президента, поскольку он зажат между Вашингтоном и подконтрольными ЦРУ неонацистскими формированиями, а также готовится к переизбранию", — пояснил экс-чиновник в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Робертс, на протяжении нескольких лет Россия пыталась наладить ситуацию в ЛДНР, но "терпение кончилось".

"Сегодня у правительства России оно (терпение. — Прим. ред.) закончилось, и я не думаю, что у него будет много терпения по отношению к Западу в будущем", — резюмировал Робертс.

Кроме того, экс-чиновник отметил, что если Россия "устоит" в своей военной мощи, то Незалежной не попасть в НАТО в обозримой перспективе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему Донбасс ушел из Украины? Политолог ошарашила ПРАВДОЙ
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина владимир зеленский
Новости
Политолог Марков рассказал, чего ждать от саммита с участием Путина и Байдена
Макрон взял на себя функции координатора оценки Западом решения Путина о ЛДНР
Британия хотела отправить эсминец для "устрашения" РФ, но он "сломался"
США переносит своё посольство на Украине в Польшу — их гонит страх
Эксперт Каминский перечислил недочёты законопроекта о регулировании криптовалют
Кость в горле: в США объяснили, почему признание ЛДНР "осложнит жизнь" Западу
Зеленский: признание ДНР и ЛНР означает выход России из Минских соглашений
Появились подробности договора о сотрудничестве между Россией и Донбассом
Захарова оценила реакцию Запада на признание ЛДНР: "Врут и будут врать"
Фейерверки и гимн России над Донбассом - народ празднует признание ЛДНР Россией
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Юрий Носовский Два переезда равны одному пожару: "незалежная" рискует остаться без иностранных посольств Юрий Носовский Ирина Шлионская Адольф Толкачёв: как советский инженер стал работать на ЦРУ Ирина Шлионская Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков
Мир. Новости мира
Politico: в Мюнхене Зеленский нанёс оскорбление Западу
"Американцы просчитались": экс-премьер Украины назвал условие мира в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
"Американцы просчитались": экс-премьер Украины назвал условие мира в Донбассе
Последние материалы
Политолог Марков рассказал, чего ждать от саммита с участием Путина и Байдена
Макрон взял на себя функции координатора оценки Западом решения Путина о ЛДНР
Британия хотела отправить эсминец для "устрашения" РФ, но он "сломался"
США переносит своё посольство на Украине в Польшу — их гонит страх
Эксперт Каминский перечислил недочёты законопроекта о регулировании криптовалют
Кость в горле: в США объяснили, почему признание ЛДНР "осложнит жизнь" Западу
Зеленский: признание ДНР и ЛНР означает выход России из Минских соглашений
Появились подробности договора о сотрудничестве между Россией и Донбассом
Захарова оценила реакцию Запада на признание ЛДНР: "Врут и будут врать"
Фейерверки и гимн России над Донбассом - народ празднует признание ЛДНР Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников