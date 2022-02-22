Турция раскритиковала Россию за признание ЛДНР: "Неприемлемо"

Министерство иностранных дел Турции заявил, что Россия нарушает Минские соглашения и территориальную целостность Украины, признав ЛНР и ДНР.

Как подчеркнули в ведомстве, власти Турции "отвергают" принятое решение российской стороной.

"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики в дополнение к нарушению минских соглашений представляет собой явное нарушение политического единства Украины и её территориальной целостности. Решение Российской Федерации неприемлемо, мы отвергаем его", — цитирует сообщение МИД РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне сложившейся ситуации вокруг Незалежной, необходимо действовать "разумно". Что конкретно имеют в виду под этим заявлением турецкие власти, в министерстве не уточнили.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен