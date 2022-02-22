Министерство иностранных дел Турции заявил, что Россия нарушает Минские соглашения и территориальную целостность Украины, признав ЛНР и ДНР.
Как подчеркнули в ведомстве, власти Турции "отвергают" принятое решение российской стороной.
"Решение Российской Федерации признать так называемые Донецкую и Луганскую республики в дополнение к нарушению минских соглашений представляет собой явное нарушение политического единства Украины и её территориальной целостности. Решение Российской Федерации неприемлемо, мы отвергаем его", — цитирует сообщение МИД РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что на фоне сложившейся ситуации вокруг Незалежной, необходимо действовать "разумно". Что конкретно имеют в виду под этим заявлением турецкие власти, в министерстве не уточнили.
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