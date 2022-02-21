В ДНР заявили об уничтожении диверсантов в районе Новоазовска

Попытка прорыва диверсантов на территорию Новоазовского района пресечена в ДНР 21 февраля. Об этом сообщает МГБ самопровозглашённой республики.

По информации ведомства, украинские спецслужбы провели спецоперацию по заходу диверсантов в Новоазовский район.

"Целью диверсантов являлись склады боеприпасов в районе н. п. Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района", — говорится в сообщении.

По версии МГБ, одна из диверсионно-разведывательных групп планировала прорваться к пункту пропуска "Новоазовск" на российско-украинской границе и захватить его. Однако прорыв пресекли сотрудники МГБ ДНР.

"Часть диверсантов нейтрализована", — отмечается в сообщении.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила об участии её бойцов в проводимых подразделениями МВД и МГБ ДНР в районе Новоазовска спецмероприятий по уничтожению групп украинских военных, предпринявших попытку прорыва в направлении к госгранице РФ.

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