Попытка прорыва диверсантов на территорию Новоазовского района пресечена в ДНР 21 февраля. Об этом сообщает МГБ самопровозглашённой республики.
По информации ведомства, украинские спецслужбы провели спецоперацию по заходу диверсантов в Новоазовский район.
"Целью диверсантов являлись склады боеприпасов в районе н. п. Коминтерново и объекты инфраструктуры Новоазовского района", — говорится в сообщении.
По версии МГБ, одна из диверсионно-разведывательных групп планировала прорваться к пункту пропуска "Новоазовск" на российско-украинской границе и захватить его. Однако прорыв пресекли сотрудники МГБ ДНР.
"Часть диверсантов нейтрализована", — отмечается в сообщении.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила об участии её бойцов в проводимых подразделениями МВД и МГБ ДНР в районе Новоазовска спецмероприятий по уничтожению групп украинских военных, предпринявших попытку прорыва в направлении к госгранице РФ.
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Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.