Военные ВСУ проникли на завод "Стирол" в ДНР и пытались устроить теракт

Министерство госбезопасности ДНР сообщило о предотвращении диверсии на химзаводе "Стирол", который расположен в Горловке.

По данным МГБ ДНР, украинские военные попытались осуществить диверсионно-террористический акт на заводе "Стирол", чтобы создать экологическую катастрофу на территории Донецкой народной республики.

Утром 18 февраля диверсионно-разведывательная группа Вооружённых сил Украины попыталась подорвать ёмкости с аммиаком на территории завода "Стирол" в Горловке. В результате диверсии ранение получил охранник предприятия.

Также в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские диверсанты попытались взорвать ёмкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Когда ополченцы открыли по ним огонь, то военные ВСУ скрылись, оставив на земле средства индивидуальной защиты зарубежного образца и видеокамеру.

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