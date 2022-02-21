Замглавы АП Козак: Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на заседании Совета безопасности заявил, что Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, всё это делается просто, чтобы заморозить ситуацию. Он отметил, что минский переговорный процесс по-прежнему находится на нулевом уровне.

"Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять минские соглашения, это выглядит глупо", — сказал Дмитрий Козак.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую Народную Республику как демократическое, правовое государство.

С подобным обращением также выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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