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Автор Валентина Севрюгина

Замглавы АП Козак: Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу

Мир

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на заседании Совета безопасности заявил, что Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, всё это делается просто, чтобы заморозить ситуацию. Он отметил, что минский переговорный процесс по-прежнему находится на нулевом уровне.

"Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять минские соглашения, это выглядит глупо", — сказал Дмитрий Козак.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Донецкую Народную Республику как демократическое, правовое государство.

С подобным обращением также выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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