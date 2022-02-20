Более 4 тысяч беженцев из Донбасса выехали в три региона России

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин рассказал, что более 4 тысяч беженцев из Донбасса отправились из региона в другие области России, сообщает РИА Новости.

"По состоянию на эту минуту, из Ростовской области отправлены пять составов поездов в Воронежскую, Курскую область и в Волгоградскую область. Выехали из региона 4340 человек", — сказал региональный министр.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о введении режима ЧС в регионе из-за потока эвакуированных жителей Донбасса. Также он отметил, что региональные ведомства готовы к приему беженцев.

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