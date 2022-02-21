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Автор Евгения Васильева

Reuters: в Киеве опровергли данные о нарушении границ РФ диверсантами

Мир

Украинские власти назвали ложной информацию о попытке диверсантов прорваться через российскую границу. Также в Киеве заявили, что сообщения о действии БМП армии Украины на территории РФ являются фейковыми.

"Украинские силы не присутствуют в Ростовской области", — сказал источник в беседе с Reuters.

Ранее пресс-служба Южного военного округа рассказала об уничтожении российскими военными пятерых украинских диверсантов и их двух боевых машин пехоты, которые противозаконно пересекли границу. Известно, что во время операции не пострадали солдаты РФ.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
всу россия украина диверсия ростовская область
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