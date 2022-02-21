В Польше рассказали о моральной дезориентации Запада и победе России

Советник президента Польши Анджея Дуды Анджей Зыбертович оценил культурное развитие Запада и сделал вывод, что из-за этого параметра Европа и США проигрывают России.

По словам Зыбертовича, Запад морально и интеллектуально дезориентирован.

"Возможно, сама светская либеральная демократия с этими кризисами, которые мы переживаем, справиться не способна", — сказал он в беседе с Radio Maryja.

Он выразил уверенность, что именно этим можно объяснить поведение России, которая игнорирует коллективные западные силы, перевешивающие её собственные.

Советник польского президента добавил, что Запад не может ответить России, потому что утратил свои тысячелетние "козыри" — моральные ориентиры и культурные ценности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен