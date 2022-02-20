США начали военные учения на границе с Украиной

Военные США прибыли в Польшу и начали военные учения неподалёку от границы с Украиной, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Военнослужащие одной из механизированных дивизий Польши начали совместные учения с американскими десантниками, написал Блащак в Twitter.

Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что манёвры направлены на "укрепление безопасности на восточном фланге НАТО".

Накануне в Польшу прибыли 1,7 тысяч американских и 350 британских военных. На сегодняшний день в стране находятся почти 10 тысяч солдат США.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что ситуация на линии соприкосновения максимально обострилась: Вооружённые силы Украины обстреливают из арторудий населённые пункты республики и готовы к полномасштабному нападению.

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