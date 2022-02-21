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Автор Петр Ермилин

Китай угрожает США санкциями из-за поставок вооружения Тайваню

Мир

Китайцы накажут США за поставку оружия на Тайвань. Контрмеры будут введены против компаний, виновных в поставках оружия Тайбею. Как сообщает РИА Новости, ограничения затронут американские компании Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

Китайское правительство действует "в целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям", — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня. При этом он не пояснил, какие именно это будут санкции и когда они ступят в силу.

Ранее Китай призывал США аннулировать сделку по продаже вооружений на Тайвань, подчёркивая, что это грубо нарушает принцип "одного Китая" и наносит ущерб безопасности и суверенитету КНР.

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Тайвань "поиграл" в войну
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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