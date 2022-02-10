Китай против Тайваня: войну очень хочет США

США официально сегодня переориентировались на противостояние с Китаем. И после этого всё чаще стал упоминаться Тайвань.

Этот остров можно использовать как плацдарм, действуя против китайцев. Тайвань также может стать форпостом, который защищает густонаселённое побережье Китая со стороны Тихого океана.

Уже несколько месяцев идёт усиленная накачка информационного шума вокруг острова. В западных СМИ продвигают слухи, обещающее скорое и неизбежное вторжение туда КНР. Но независимые исследования показывают, что островитяне войны и не ждут.

Запад подаёт как аксиому факт, что в Пекине уже принято решение вернуть Тайвань военным путём, пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Раздаются якобы призывы уничтожить полупроводниковую промышленность Тайваня вместе с фабриками по производству микрочипов, и остров потеряет привлекательность для Пекина. Всё чаще озвучивают идею разместить там ядерное оружие, что лишь подтверждает опасения Китая о возможном использовании территории внешними силами для контроля поведения КНР.

Сами же жители острова не склонны всерьёз рассматривать вероятность военного вторжения. Это уже показали опросы института Brookings (США). Респонденты были в курсе возросшей активности армии КНР, однако убеждены, что эта активность направлена против Вашингтона и Токио.

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