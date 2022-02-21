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Автор Владимир Васютченко

Песков назвал причину начала эвакуации из Донбасса

Мир

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась в связи с обращением властей самопровозглашённых республик из-за провокационных действий ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал причину начала эвакуации из Донбасса

"Дело в том, что это было обращение из самопровозглашенных республик", — цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

По словам Пескова, эвакуация гражданского населения из Донбасса не связана с решением ряда стран Запада вывезти работников своих диппредставительств из Киева.

"Здесь нет никакой корреляции. Здесь речь идёт о провокационных и агрессивных действиях вооруженных сил Украины и опасности.

Отвечая на вопрос о соответствии масштабов эвакуации уровню опасности обстановки в Донбассе, пресс-секретарь российского президента отметил, что в самопровозглашённых республиках это "ощущается гораздо более явно".

"В этих условиях главное обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения", — подчеркнул Песков.

Эвакуацию гражданского населения Донбасса объявили 18 февраля. К 21 февраля в РФ выехало свыше 61 тысячи жителей самопровозглашённых республик.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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