Британцы заявили, что устали от "вторжений" РФ на Украину: "Такой бред"

Подписчики британского издания Daily Mail раскритиковали журналистов из западных СМИ, которые ежедневно сообщают о якобы планируемом вторжении России на Украину.

Они назвали новости о скором начале войны пропагандой, которая не имеет никакой связи с реальностью. По словам читателей газеты, разведка США, Белый дом, Госдеп и СМИ хотят сделать так, чтобы весь мир убедился в том, что американский лидер Джо Байден якобы нашёл выход из мирового кризиса. Это серьёзно повысит рейтинги президента США, считают британцы.

"Наверное, только американцы хотят устроить войну", — поделилась своим мнением читательница Daily Mail.

Другой пользователь подчеркнул: жители США не хотят вооружённого конфликта, а западная пресса и политики преследуют свои цели, распространяя информацию о российском "вторжении". Обычные американцы, уточнил мужчина, ничего не знают о том, чего собирается добиться Белый дом.

"Не хочу терпеть весь этот бред, связанный с вторжением", — отметил ещё один комментатор.

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