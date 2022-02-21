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Автор Ольга Лебедева

WSJ выяснила, почему разведслужбы США "плохо работают"

Мир

В разведуправлении Минобороны США процветает наушничество и стукачество. Напряжение в отношениях между сотрудниками, которое этим фактором спровоцировано, ухудшает работу всего ведомства.

WSJ выяснила, почему разведслужбы США "плохо работают"

Об этом сегодня сообщает газета The Well Streett Journal, по данным которой страсти накалились, когда один из "неприглядных" эпизодов получил подтверждение:

"Сотрудник аппарата атташе по вопросам обороны в Риме тайно передавал (по-русски это называется я "стучал" — Прим. ред) руководству сведения о своих коллегах и их действиях. Именно это и стало отправной точкой для возникновения напряжения", — пишет WSJ.

Как отметил в интервью изданию Райан Суизли, полковник ВВС США в отставке, "обстановка в министерстве стала настолько токсичной, что уже представляет угрозу нацбезопасности".

Он рассказал в качестве примера, как коллеги-разведчики собирали компромат против одного из офицеров, узнав, что у него проблемы со здоровьем:

"Это лишило способного разведчика любой возможности проявлять инициативу".

К слову, недавно в разведке минобороны США был проведен опрос, который показал, что примерно половина сотрудников "хоть раз переживала издевательства, подвергалась запугиванию, унижениям и домогательствам".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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