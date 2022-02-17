Евродепутат от Эстонии: я бы не стал доверять разведке США

Представляющий в Европарламенте Эстонию евродепутат Яак Мадисон не разделяет общего для Запад убеждения в неизбежности нападения России на Украину.

По его словам, утверждения политиков на этот счёт абсурдны, поскольку "у Москвы нет достаточного количества ресурсов для поглощения такой большой страны":

"Украина — уже не та стана, которая была восемь лет назад — коррумпированная, слабая, не имеющая армии. Сегодня она стала практически нормальным государством. И для её захвата 100 тысяч солдат явно не хватит", — сказал Мадисон в интервью Baltnews.

Евродепутат добавил, что у него есть основания сомневаться в данных, распространяемых американскими разведслужбами, которые "в последнее время слишком часто стали ошибаться":

"В августе они заявляли, что Талибан* сможет получить Афганистан не раньше, чем через три месяца, а понадобилось всего два дня. Поэтому есть шанс, что информация от США и сейчас ложная. Я бы не стал на 100% им доверять".

К слову, власти страны, которую Мадисон представляет в ЕС, считают ровно наоборот:

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