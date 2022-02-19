Handelsblatt: Россия не собирается нападать на Украину

Россия не будет вторгаться на Украину, так как это шло бы вразрез с её планами по нерасширению НАТО на восток. Такое мнение высказал Клаус Мангольд, глава совета директоров компании Knorr-Bremse, в беседе с немецким изданием Handelsblatt.

"Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе, а вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм", — сказал Мангольд.

Он напомнил, что войны с Украиной не хотят и рядовые граждане России, мнение которых президент РФ Владимир Путин также учитывает.

А вот новые санкции против России лишены всякого смысла, уверен немецкий бизнесмен, потому что она смогла извлечь из них для себя выгоду и сделать толчком для своего развития.

"Введенные после Крыма ограничения только усилили Россию, которая смогла заменить импорт собственными товарами и модернизировала целые отрасли экономики", — отметил Мангольд.

Также представитель немецкой компании выступил в поддержку "Северного потока-2", который необходим Германии и всей Европе.

Ранее стало известно об ухудшении ситуации в Донбассе, было объявлено об эвакуации местных жителей в Ростовскую область. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска скоро начнут военную операцию в непризнанных республиках по приказу президента Владимира Зеленского.

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