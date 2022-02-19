EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Handelsblatt: Россия не собирается нападать на Украину

Мир

Россия не будет вторгаться на Украину, так как это шло бы вразрез с её планами по нерасширению НАТО на восток. Такое мнение высказал Клаус Мангольд, глава совета директоров компании Knorr-Bremse, в беседе с немецким изданием Handelsblatt.

Handelsblatt: Россия не собирается нападать на Украину

"Путин хочет остановить расширение НАТО на восток и добиться созыва большой конференции по политике безопасности в Европе, а вторжение только ухудшит ситуацию. Если не верите в добрые намерения российского лидера, то поверьте в его прагматизм", — сказал Мангольд.

Он напомнил, что войны с Украиной не хотят и рядовые граждане России, мнение которых президент РФ Владимир Путин также учитывает.

А вот новые санкции против России лишены всякого смысла, уверен немецкий бизнесмен, потому что она смогла извлечь из них для себя выгоду и сделать толчком для своего развития.

"Введенные после Крыма ограничения только усилили Россию, которая смогла заменить импорт собственными товарами и модернизировала целые отрасли экономики", — отметил Мангольд.

Также представитель немецкой компании выступил в поддержку "Северного потока-2", который необходим Германии и всей Европе.

Ранее стало известно об ухудшении ситуации в Донбассе, было объявлено об эвакуации местных жителей в Ростовскую область. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска скоро начнут военную операцию в непризнанных республиках по приказу президента Владимира Зеленского.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Срочно! Путин ВПЕРВЫЕ о "вторжении" российских войск на Украину!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр лнр россия украина германия денис пушилин владимир путин
Новости
Киев ударил по России? На территории Ростовской области разорвался снаряд
Ксения Собчак высмеяла украинского журналиста Гордона после обращения к Путину
Жители ДНР рассказали о причине эвакуации в Россию
Какое имущество оставил Борис Невзоров многочисленным наследникам
The Washington Times: единственный удар обеспечит России победу над НАТО
РС-26 «Рубеж» - гроза Евросоюза и настоящий ужас НАТО
Эхо украинских преступлений: В Ростовской области вводится режим ЧС
Handelsblatt: Россия не собирается нападать на Украину
Посол РФ обвинил США во лжи: "Новый вброс"
Из-за появления в Сирии "убийц авианосцев" НАТО выводит оттуда корабли
Популярное
Бывший СССР
Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса

Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.  

Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Новости спорта
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Политика. Новости и аналитика
Путин провёл оперативное совещание с Совбезом по поводу Украины
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Любовь Степушова Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Мир. Новости мира
В США назвали причины, по которым Китай не станет помогать РФ со "вторжением"
Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
Носович объяснил, к чему в итоге свелись встречи Путина и Лукашенко
Последние материалы
The Washington Times: единственный удар обеспечит России победу над НАТО
Эхо украинских преступлений: В Ростовской области вводится режим ЧС
РС-26 «Рубеж» - гроза Евросоюза и настоящий ужас НАТО
Handelsblatt: Россия не собирается нападать на Украину
Посол РФ обвинил США во лжи: "Новый вброс"
Из-за появления в Сирии "убийц авианосцев" НАТО выводит оттуда корабли
Маргарита Симоньян: "Вот теперь война в Донбассе наконец-то закончится"
Мария Захарова назвала чудовищными слова Байдена о Донбассе
УАЗ-452 "Буханка" — юбилейная модель завода, выпускаемая 57 лет
Косачёв: своим заявлением Байден поощряет силовую операцию Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников