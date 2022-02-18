Стали известны подробности мощного взрыва в центре Донецка

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказал, что на парковке возле дома правительства в Донецке неизвестные взорвали автомобиль начальника милиции Дениса Синенкова.

Инцидент произошёл около 19:00 по Москве. Данных о погибших или пострадавших нет. Представитель ДНР попросил горожан сохранять спокойствие, быть бдительными и не передвигаться по городу.

В пятницу, 18 февраля вооружённые силы Украины активизировали наступление на Донбасс. Сначала диверсанты попытались устроить террористический акт на химзаводе "Стирол", а потом совершили попытку подрыва ёмкостей с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей республик эвакуироваться в Ростовскую область России. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину организовать выдачу каждому беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей.

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