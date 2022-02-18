Президент России Владимир Путин дал поручение правительству срочно выплатить 10 тысяч рублей каждому беженцу, который прибывает в Ростовскую область из Донбасса, сказал пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
В пятницу, 18 февраля Вооружённые силы Украины активизировали наступление на Донбасс. Сначала диверсанты попытались устроить террористический акт на химзаводе "Стирол", чтобы создать экологическую катастрофу на территории ДНР. Потом они совершили попытку подрыва ёмкостей с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Кроме того, в центре Донецка у дома правительства прогремел взрыв — по данным Народной милиции ДНР, неизвестные взорвали автомобиль.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей республик эвакуироваться в Россию из-за возможного нападения армии Украины на Донбасс.
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