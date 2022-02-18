Кулеба назвал российской пропагандой попытку диверсии на заводе "Стирол" в ДНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается нападать на Донбасс или устраивать диверсии на химическом производстве в этом регионе.

Глава МИД отметил, что Украина выбрала дипломатический путь для урегулирование ситуации на юго-востоке страны.

При этом Кулеба назвал "российской пропагандой" информацию о наступлении ВСУ в Донбассе и диверсиях на заводе "Стирол".

В пятницу, 18 февраля Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики сообщило, что украинские военные попытались осуществить диверсионно-террористический акт на химзаводе "Стирол", чтобы создать экологическую катастрофу на территории ДНР. Кроме того, они планировали подорвать ёмкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки.

В этот же день главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей республик эвакуироваться в Россию в связи с планами Украины напасть на Донбасс.

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