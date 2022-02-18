Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин может расколоть НАТО.
"У Путина очень много возможностей. <…> Я думаю: вдруг он проверит, что будет, если попробовать расколоть НАТО", — сказал он в эфире Newsmax.
Также Болтон перечислил главные ошибки, допущенные американскими лидерами в отношении РФ. По словам советника, администрация президента Джо Байдена слишком сильно концентрируется на Украине. Что касается ошибок бывшего главы государства, то Дональд Трамп не перекрыл строительство российского газопровода "Северный поток-2", отметил Болтон.
Ранее экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что если бы Трамп остался на посту президента США, то не допустил бы обострения "украинского конфликта".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Врач-психиатр Евгений Фомин прокомментировал поведение российской фигуристки Александры Трусовой, которая расстроилась из-за второго места на ОИ-2022.