Путин может расколоть НАТО, заявил экс-советник президента Трампа Болтон

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин может расколоть НАТО.

"У Путина очень много возможностей. <…> Я думаю: вдруг он проверит, что будет, если попробовать расколоть НАТО", — сказал он в эфире Newsmax.

Также Болтон перечислил главные ошибки, допущенные американскими лидерами в отношении РФ. По словам советника, администрация президента Джо Байдена слишком сильно концентрируется на Украине. Что касается ошибок бывшего главы государства, то Дональд Трамп не перекрыл строительство российского газопровода "Северный поток-2", отметил Болтон.

Ранее экс-советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что если бы Трамп остался на посту президента США, то не допустил бы обострения "украинского конфликта".

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