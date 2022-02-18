В РФ признали нежелательной деятельность украинской общественной организации

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ украинской общественной организации "Свободный Идель-Урал" (Вiльный Ідель-Урал"). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЛЬНИЙ ІДЕЛЬ-УРАЛ"", — говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре установили, что работа украинской организации на территории РФ угрожает конституционному строю и безопасности страны.

В настоящее время ведомство проинформировало о своём решении относительно украинской организации российское министерство юстиции, где должны внести соответствующие изменения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чью деятельность признали нежелательной на территории РФ.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ польской неправительственной организации WOT Foundation. Соответствующее решение принято в конце января 2022 года. Работу фонда на территории страны также признали угрожающей основам конституционного строя и безопасности РФ.

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