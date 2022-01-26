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Автор Владимир Васютченко

Деятельность польской WOT Foundation признали нежелательной в РФ

Мир

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ польской неправительственной организации WOT Foundation. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Деятельность польской WOT Foundation признали нежелательной в РФ

"По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation ("ВОТ ФОНД")", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве установили, что польская организация своей деятельностью угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ.

Сообщается, что Генпрокуратура проинформировала о своём решении в отношении польского фонда министерство юстиции, чтобы там внесли соответствующие сведения в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.

Согласно сведениям РБК, в 2019 году признанный нежелательным польский фонд участвовал в организации в Варшаве "Форума Бориса Немцова". Кроме того, организация поддержала проект по организации семинаров для журналистов из РФ и стран Евросоюза.

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