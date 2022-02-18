Берни Сандерс поздравил США с успешной заменой демократии олигархией

Председатель бюджетного комитета Сената США Берни Сандерс обвинил американских миллиардеров и руководителей в том, что они подталкивают страну к олигархической системе.

Во время выступления в Сенате политик-демократ отметил, что, пока рядовые американцы страдают от последствий пандемии — и эмоционально, и экономически — "самые богатые" колоссально увеличили свои состояния.

"Возможно, наступает момент, когда мы должны предложить единодушную резолюцию, поздравляющую класс миллиардеров с их огромным успехом в продвижении этой страны к олигархической форме общества, к которой они давно стремились", — иронично заявил Сандерс, обращаясь к коллегам.

К слову, Берни Сандерс выдвигал свою кандидатуру на пост президента США, но потом то ли передумал, то ли его "ушли" однопартийцы-демократы...