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Автор Ольга Лебедева

Берни Сандерс поздравил США с успешной заменой демократии олигархией

Мир

Председатель бюджетного комитета Сената США Берни Сандерс обвинил американских миллиардеров и руководителей в том, что они подталкивают страну к олигархической системе.

Берни Сандерс поздравил США с успешной заменой демократии олигархией

Во время выступления в Сенате политик-демократ отметил, что, пока рядовые американцы страдают от последствий пандемии — и эмоционально, и экономически — "самые богатые" колоссально увеличили свои состояния.

"Возможно, наступает момент, когда мы должны предложить единодушную резолюцию, поздравляющую класс миллиардеров с их огромным успехом в продвижении этой страны к олигархической форме общества, к которой они давно стремились", — иронично заявил Сандерс, обращаясь к коллегам.

К слову, Берни Сандерс выдвигал свою кандидатуру на пост президента США, но потом то ли передумал, то ли его "ушли" однопартийцы-демократы...

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы берни сандерс
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