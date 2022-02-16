The Telegraph: Путин победил Запад в геополитической борьбе

Президент России Владимир Путин победил США и Европу в геополитической борьбе, сообщает британское издание The Telegraph.

В редакционной статье сказано, что российский лидер обнажил слабые стороны западного мира. Евросоюз хотел занять важное место на внешнеполитической арене, но Россия указала Брюсселю на необоснованность его претензий, отмечается в материале.

Лидеры европейских стран не сумели объединиться и выступить единым фронтом против РФ. США тоже не смогли ничем ответить Москве, ограничившись лишь воинственной риторикой, пишут авторы.

По их словам, Украина убедилась, что её союзники на самом деле ничего не готовы сделать ради неё.

В итоге Россия одержала победу в геополитической борьбе: с высокой долей вероятности Украина не станет членом Североатлантического альянса, а "Северному потоку-2" откроют доступ к поставкам газа в Европу, говорится в публикации.

Ранее обозревать The Spectator Доминик Грин написал, что Путин уже достиг своих стратегических целей, и ему не надо для этого вводить войска на Украину.

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