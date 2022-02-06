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Автор Валентина Севрюгина

The Spectator: Путину не нужно вторжение на Украину — он уже достиг своих целей

Мир

Российский лидер Владимир Путин уже достиг своих стратегических целей, ему не надо для этого вводить войска на Украину. Так считает обозревать The Spectator Доминик Грин.

The Spectator: Путину не нужно вторжение на Украину — он уже достиг своих целей

По мнению автора, президент России одержал победу над США и НАТО, не предпринимая никаких серьёзных действий против альянса. На данный момент позиция Штатов по отношению к другими странам НАТО создала кризис между Вашингтоном, Берлином и Парижем. Так, Белый дом совершенно не учитывает интересы членов альянса.

Например, Грин отметил, что игнорируются амбиции Франции быть главными в Европе, а Германия не находит поддержки в стремлении использовать более экологичные виды топлива. 

Ранее политолог Сергей Михеев назвал страны, которые встанут на сторону России в борьбе с США. Однако он отметил, что сравнение количества союзников США и России на самом деле ни о чём не говорит, поскольку Москва должна все свои проблемы уметь решать самостоятельно. 

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Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия украина владимир путин
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