The Sun: напуганные американские эмигранты бегут из Украины

Из Украины из-за угрозы "российского вторжения" бегут не только дипломаты и высокопоставленные чиновники, но и обычные граждане, в том числе эмигранты, прожившие в стране уже много лет. Об этом пишет The Sun.

В качестве примера приводится история американца Джеймса Джоримана, который жил на Украине, во Львове, более десяти лет с семьёй и детьми. Но после получения из американского консульства "очень зловещего" сообщения, Джориман принял решение незамедлительно бежать из страны в Варшаву. В сообщении содержалась настоятельная рекомендация покинуть Украину ввиду скорого "нападения России".

"На этот раз мы действительно были напуганы", — признался американец.

Он выразил надежду, что всё образуется и он с семьёй сможет вернуться домой, во Львов. Джориману кажется, что события, связанные с "нападением России", могут развиваться непредсказуемо, поэтому его семья "готовится к худшему сценарию".

Издание сообщает, что риск "российского вторжения" по-прежнему остаётся очень высоким, хотя вынуждено признать, что быстрого нападения, предсказанного американской разведкой, "пока не произошло".

The Sun напоминает, что Россия отрицает возможность нападения на Украину. Издание приводит слова российского президента Владимира Путина, который лично заявлял, что РФ не собирается воевать к Киевом.

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