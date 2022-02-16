Страна.ua: автобусы на границе ходят, Путин так и не напал на Украину

Ночью 16 февраля российское "вторжение" так и не случилось, сообщают журналисты украинского издания "Страна.ua". Как подчеркнули журналисты, которые находятся на "заставе" "Бачевск" в Сумской области, пограничники работают в штатном режиме.

Впрочем, по информации СМИ, нет на КПП и усиления. Автобусы с пассажирами, легковые и грузовые автомобили пропускают на территорию Незалежной согласно инструкции. Проверяют документы и проводят осмотр.

"Контрольно-пропускной пункт в "ночь вторжения" работает в штатном режиме без какого-либо усиления. Также не видно какой-либо военной техники с украинской стороны", — передаёт издание с места предполагаемых событий.

Как подчёркивают журналисты, с российской стороны тоже нет никакой тяжёлой техники, над границей "не кружат" военные самолёты.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление иностранных СМИ о том, что российские войска якобы выдвинулись на военные позиции в сторону Украины используя несколько дальнобойных артиллерийских и ракетных установок.