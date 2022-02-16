Украинский политик Шарий обвинил власти своей страны в неадекватности

Власти Украины проводят неадекватную политику, при которой Киев скорее согласится "взорвать себя, лишь бы не достаться России". Такое мнение высказал украинский блогер и политик Анатолий Шарий, считающий, что при существующем сейчас режиме Киев вообще не способен к диалогу.

"Абстрагировавшись от всего, я бы мог сказать [почему Россия могла бы напасть на Украину], потому что задолбала тем, что здесь абсолютно неадекватный режим, который может поставить у себя ракеты, потом предложить себя взорвать, лишь бы России стало плохо. Это неадекватный режим. И, конечно же, он недоговороспособный, если они отказались даже цитировать Минские соглашения", — заявил Шарий в интервью с NEWS.ru.

Политик выразил сомнение, что изменение режима на Украине может пройти мирно. Шарий опасается, что по указу "неадекватного" президента депутатам, а также членам из семей нужно опасаться арестов. Он выразил надежду, что его партии удастся пройти в парламент и начать менять ситуацию.

Ранее британское издание The Sun изменило материал о "вторжении России" на Украину, уточнив, что оно может произойти в "любое время" вместо первоначально указанного 16 февраля.

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