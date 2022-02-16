WP: хакеры, связанные с РФ, напали на критически важные сети Украины

Хакеры, связанные с Россией, напали на критически важные компьютерные сети Украины, в том числе на сайты военных и энергетических организаций. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на информацию, предоставленную американской разведкой.

Анонимный источник сообщил изданию, что Москва стремится нарушить работу украинских сервисов, связанных с транспортными услугами, финансами, телекоммуникациями, электроснабжением.

По словам неназванного чиновника, Россия "продолжает сеять панику" для дестабилизации ситуации вокруг Украины.

В статье сказано, что хакеры из РФ якобы создали секретную вредоносную программу, которая серьёзно угрожает кибербезопасности. Как отмечает WP, власти США обязательно помогут Украине отразить российские атаки.

Ранее в Центре информационной безопасности Украины сообщили, что в результате действий хакеров в стране перестали функционировать некоторые важные правительственные веб-сайты, а также банковские ресурсы. В Киеве убеждены: к нападению на компьютерные сети причастна Россия.

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