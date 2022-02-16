Кибератака на Украину здорово напугала Польшу

С сегодняшнего дня в Польше действует особый режим, связанный с кибербезопасностью.

Его ввёл премьер-министр Матеуш Моравецкий. Поводом для беспокойства стала кибератака, которой подверглась Украина.

Сообщение об этом появилось на сайте польского правительства. В нём отмечено: начиная с полуночи 16 февраля, на всю страну распространяется первый уровень предупреждения Alfa-CRP, который должен закончиться 28 февраля.

Напомним, в этом году Польша уже готовилась в аналогичном режиме отражать "вражеские кибератаки" 18 — 23 января.

На этот раз бояться взломов заставил массовый интернет-сбой, который приключился накануне на Украине. Там перестали работать сайты ВС и Минобороны и некоторое время были недоступны онлайн-сервисы банков. Обвинили, конечно, Россию. И как всегда без доказательств.

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