За несколько часов до анонсированного западными СМИ "часа Х" нападения России на Украину власти Незалежной объявили, что в результате хакерской атаки "упали" несколько правительственных веб-сайтов и банковских сервисов. Обвинили, конечно, Россию. Доказательств, как всегда, нет.
Центр информационной безопасности Украины сообщил во вторник вечером, что крупная DDoS-атака затронула Приватбанк и Ощадбанк, а также сайты Министерства обороны и вооруженных сил Украины.
Банковские службы возобновили свою работу вскоре после нападения, военные объекты оставались отключенными в течение нескольких часов после первого сообщения об инциденте.
"Вполне возможно, что агрессор прибегнул к тактике мелкого озорства, поскольку его агрессивные планы в значительной степени не сработали”, — утверждает Центр информационной безопасности.
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