Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит - российские

За несколько часов до анонсированного западными СМИ "часа Х" нападения России на Украину власти Незалежной объявили, что в результате хакерской атаки "упали" несколько правительственных веб-сайтов и банковских сервисов. Обвинили, конечно, Россию. Доказательств, как всегда, нет.

Центр информационной безопасности Украины сообщил во вторник вечером, что крупная DDoS-атака затронула Приватбанк и Ощадбанк, а также сайты Министерства обороны и вооруженных сил Украины.

Банковские службы возобновили свою работу вскоре после нападения, военные объекты оставались отключенными в течение нескольких часов после первого сообщения об инциденте.

"Вполне возможно, что агрессор прибегнул к тактике мелкого озорства, поскольку его агрессивные планы в значительной степени не сработали”, — утверждает Центр информационной безопасности.