В ЕС посетовали, что их "не позвали" наблюдать за референдумом в Белоруссии

Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что Евросоюз не планирует направлять официальную делегацию ведомства, чтобы наблюдать за конституционным референдумом в Белоруссии.

При этом Стано подчеркнул, что ЕС намерен следить за развитием событий в стране до дня голосования по поправкам в конституцию и в день самого референдума. Но официальных представителей на "место" не отправит.

"Мы констатировали, что белорусские власти не пригласили Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ развернуть миссию по наблюдению в Белоруссии. ЕС, со своей стороны, также не планирует направлять какую-либо официальную миссию по наблюдению за голосованием в Белоруссию", — пояснил представитель ЕС в беседе с РИА Новости.

Референдум по внесению изменений в белорусскую конституцию назначен на 27 февраля. Ранее власти страны сообщали, что сторонние наблюдатели приглашены из стран СНГ и ШОС. Кроме того, около 30 человек должны прибыть из стран ЕС, но этот вопрос "прорабатывается".

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