Лукашенко назвал дату референдума по Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объявленный ранее референдум по конституционным изменениям состоится во второй половине февраля.

В четверг в Минске прошло последнее заседание комиссии и рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Белоруссии. По окончании заседания было объявлено, что

"Референдум состоится во второй половине февраля".

Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко в ТГ-канале "Пул Первого".

После общенациональных публичных дебатов по проекту, которые начнутся "в ближайшие пару дней", рабочая группа снова соберётся "для изучения того, какие основные предложения были выдвинуты населением". Затем следует последнее заседание Конституционной комиссии.

Глава белорусского государства заявил:

"Когда проект будет готов, и Конституционная комиссия рассмотрит и одобрит результаты нашей рабочей группы, последует референдум".

Александр Лукашенко подчеркнул:

"Это удобно: мы не будем отвлекать людей. Зимой в небольших городах и сельской местности меньше работы. Даже в больших городах".

Есть ответ на вопрос, волнующий всех белорусов