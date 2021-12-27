Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Всебелорусское народное собрание в иерархии стоит над президентом

В понедельник опубликован проект новой Конституции Белоруссии. Предусматривается, что президент избирается не более двух раз по пять лет, а также вводится такой институт, как Всебелорусское народное собрание (ВНС) — "высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие".

ВНС в некоторых вопросах выше президента, например, может через его голову вводить ЧП. ВНС "вправе ввести на территории Республики Беларусь

чрезвычайное или военное положение при наличии оснований,

предусмотренных Конституцией, и в случае бездействия президента

по этим вопросам", говорится в проекте.

А также его смещать "в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления".

Записано, что делегатами ВНС являются: президент Белоруссии, президент Белоруссии, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки.

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При этом не отменяется и двухпалатный парламент — законодательный орган. Членом Совета Республики (высшей палаты) "пожизненно с его согласия является экс-президент Белоруссии, ушедший в отставку некриминальным путём.

В случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера: заседания Совета Безопасности проводятся под руководством председателя Совета Республики.

Главная задача ВНС — не допустить революции

Как сказал Pravda. Ru директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, в Белоруссии "мы решили опробовать собственную систему органов государственной власти".

По словам эксперта, это необходимо для того, чтобы исключить попытки изменить государственный строй насильственным образом.

Функция Всебелорусского народного собрания — в кризисные моменты, например, не допустить к должности президента человека с разрушительными намерениями, или разрулить ситуацию, если парламент будет заблокирован партийными фракциями или отдельными политиками, пояснил политолог.

"Как это будет работать, покажет практика", — сказал Алексей Дзермант.

Со своей стороны, доцент НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ), эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев отметил, что Александр Лукашенко создаёт "вневыборный орган" (ВНС), потому что понимает, что любые выборы с его участием будут обречены на провал и фальсификации, так как его рейтинг одобрения составляет от 15% в Минске, до — 25%- 30% в регионах.

Кем будет работать Лукашенко?

Андрей Суздальцев уверен, что Лукашенко возгласит Всебелорусское народное собрание, "а это бессрочная должность с неограниченными полномочиями".

"Делегаты ВНС не выборные, а назначенные люди. И Александр Григорьевич хочет создать президиум Всебелорусского народного собрания, полномочия, которого не прописаны. Фактически на посту председателя президиума он может делать всё, что угодно. Это будет монархия, где президент играет роль завхоза. Этим Лукашенко хочет сохранить свой контроль над властью", — сказал эксперт.

По словам Алексея Дзерманта, Лукашенко пока "никуда не собирается переходить" — "вряд ли в ближайшие пару лет мы увидим новые выборы, так как нужно будет всю систему законодательства изменить под новую Конституцию".

"Но дальше, наверное, он сам решит, будет ли баллотироваться на следующий президентский срок, либо уйдет во Всебелорусское народное собрание. Об этом пока гадать сложно", — сказал политолог.

Сам белорусский лидер заявил, что он не будет президентом при новой Конституции.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — сказал Лукашенко во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.