Глава ДНР Пушилин оценил обращение Госдумы РФ к Путину о признании республики

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обращение Госдумы России к президенту страны Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Он поприветствовал такое решение российского парламента, сообщает Донецкое агентство новостей.

Пушилин отметил, что этот поступок говорит о проявлении сопереживания ко всем жителям региона. Он также подчеркнул, что понимает, что обращение к Путину связано с нежеланием Украины выполнять Минские соглашения.

Пушилин также добавил, что желает видеть республику самостоятельным и суверенным государством. При этом, по его словам, он с пониманием и уважением отнесётся к любому решению высшего руководства России.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что призыв Госдумы признать самопровозглашённые ЛНР и ДНР свидетельствует о том, что депутаты чувствуют общественное мнение и ориентируются на своих избирателей

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