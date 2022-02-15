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Автор Евгения Васильева

Лавров с помощью жестов заверил Запад, что "вторжения" РФ не будет

Мир

В ходе пресс-конференции руководителя МИД России Сергея Лаврова и его польского коллеги, председателя ОБСЕ Збигнева Рау журналисты несколько раз спросили, случится ли атака Москвы на Украину. Эту ситуацию прокомментировала дипломат Мария Захарова.

"То есть вторжения не будет?" — задал вопрос польский журналист.

На ролике, который в своём Telegram-канале опубликовала Захарова, можно увидеть, как Лавров молча кивает. До этого он уже говорил, что заявления изданий и политиков — фейк, "информационный терроризм". Настойчивого журналиста министр назвал "непонятливым" и посмеялся.

"Так как слова до западных партнёров доходят не очень, надо при озвучивании ответов активно применять мимику, кивки и подмигивания. Учитесь у Лаврова", — написала Захарова в Telegram.

Ранее в The Sun назвали точную дату российского "вторжения". По данным журналистов, в среду, 16 февраля, в четыре часа ночи по московскому времени власти РФ начнут военные действия против Украины.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия польша украина сергей лавров мария захарова
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