Захарова назвала дату "вторжения" РФ "днём провала западной пропаганды"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения мировых СМИ о дате российского "вторжения". По словам дипломата, 15 февраля станет днём провала военной пропаганды западных стран.

"15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Пользователи Telegram отреагировали на слова представителя МИД РФ.

"Забавно, ждём когда скажут что "Путин испугался, Байден и НАТО спасли мир", — заявила Chris Ru.

"Надо не здесь это писать, а подавать на них в суд, хотя бы российский", — призвал Аркадий Жестков.

"Завтра начнут писать о победе западной демократии? О том, как они запугали РФ санкциями? Ну и введут парочку санкций, в качестве профилактики?" — предположил Alexey Sidorkin.

Ранее в Bloomberg предупредили, что военная агрессия РФ против Украины начнётся во вторник, 15 февраля. В прошлом издание уже объявляло подобную дату и извинялось за дезинформацию, однако в этот раз, как подчеркнули журналисты, источниками данных стали "официальные лица, знакомые с этим вопросом".

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