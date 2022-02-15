Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения мировых СМИ о дате российского "вторжения". По словам дипломата, 15 февраля станет днём провала военной пропаганды западных стран.
"15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Пользователи Telegram отреагировали на слова представителя МИД РФ.
Ранее в Bloomberg предупредили, что военная агрессия РФ против Украины начнётся во вторник, 15 февраля. В прошлом издание уже объявляло подобную дату и извинялось за дезинформацию, однако в этот раз, как подчеркнули журналисты, источниками данных стали "официальные лица, знакомые с этим вопросом".
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Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.