Эксперт оценил опасения Киева по признанию РФ Донбасса: "Мы можем давить"

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявления главы МИД Дмитрия Кулебы по возможному признанию российскими властями неподконтрольных Киеву территорий ЛДНР.

"Я думаю, что пока никакого решения Москвы, скорее всего, не будет, потому что, с моей точки зрения, этот процесс всё равно может быть очень длительным. Президент Владимир Путин может взять паузу на изучение документа, на консультацию уже с его стороны. Он может это использовать как фактор давления на Украину и западных партнёров. Если вы нас поставите в крайнее положение, соответственно, мы тогда пойдём на признание", — заявил эксперт.

Вместе с этим он подчеркнул, что принятие Донбасса Москвой не является нарушением международных законов. У нации есть право на самоопределение, пояснил специалист.

"На нас давят с помощью медиаистерии, военной истерии, военных провокаций, других факторов. А мы можем давить с помощью того, что рано или поздно мы способны просто признать Луганскую и Донецкую народные республики как государства, с которыми мы потом можем заключить ряд договоров экономического, политического и военного характера. При этом мы не нарушим Минские соглашения, поскольку не являемся стороной конфликта", — отметил Безпалько.

Также он сказал, что украинские власти могут официально отказаться от Минских договорённостей. Однако в этом случае начнётся война, предупредил эксперт.

"Если нет никакого результата, если Украина отказывается даже упоминать Минские соглашения в документах нормандской четвёртки, то никакого смысла проводить переговоры дальше, тем более по восемь-девять часов, нет. Соответственно, будем ждать изменения точки зрения Украины. Всё упирается в Украину. Немцы согласны, французы согласны, Россия согласна. В ЛДНР ждут прямых переговоров между Киевом, Луганском и Донецком", — заключил специалист.

Ранее Кулеба предостерёг РФ от признания Донбасса и выхода из Минских соглашений. Члены Рады призвали международное сообщество не признавать решение Москвы по этому вопросу.

"Госдума получила команду признать псевдореспублики. Таким образом Россия завершает разрушение Минских соглашений, тем самым даёт Украине полное право отказаться от своих обязательств", — сказал сопредседателя фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, его слова приводит РИА Новости.

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