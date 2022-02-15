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Автор Николай Ткаченко

В Британии высмеяли Байдена и Джонсона после их телефонного разговора

Мир

Таблоид Daily Mail опубликовал большую статью с громким заголовком "Последний толчок к миру", посвященную телефонным переговорам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена. Разговор длился 40 минут и шёл об опасной ситуации, сложившейся, по мнению западных лидеров, вокруг Украины.

В Британии высмеяли Байдена и Джонсона после их телефонного разговора

В статье отмечается, что лидеры двух стран пришли к мнению, что надежда на мирное решение проблемы ещё сохраняется и "окно для дипломатии" остаётся.

"Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом, как для России, так и для всего мира", — пишет британское издание.

Однако, судя по оставленным под статьёй комментариям, многие читатели не очень поверили в объявленное Байденом российское "вторжение". Британцы открыто смеялись над "пророческим заявлением" Байдена о начале войны 16 февраля, признавая при этом полное превосходство российского президента. Вот некоторые из высказанных мыслей.

"Вчера в Лондоне до меня дошел слух, что это приведет к массовому увеличению числа людей, которые будут сбиты с толку".

"Если бы Путин хотел вторгнуться, зачем бы ему сообщать об этом всему миру и уведомлять НАТО за 2 месяца? Путин играет в игры".

"Людей все это очень возбуждает… но почему они не так же обеспокоены Палестиной, Сирией, Йеменом, Мьянмой, различными бесконечными продолжающимися конфликтами в Африке и остальной частью мира?"

"США преуспели в производстве новых технологий, ученых, фильмов, лекарств и… теперь пророчеств".

"Если это будет Путин против Байдена, я точно знаю, у какого пенсионера все в порядке с мозгами".

"Полезное отвлечение от вечеринок!"

"Дурацкий заголовок в почте. Мы должны больше беспокоиться о том, сколько будут стоить наши счета за газ и электроэнергию в этом году — удобное отвлечение для нашего правительства — их нельзя спускать с крючка!"

"И все же никто не представил ни малейших доказательств того, что это произойдет в среду… Знают ли СМИ что-то такое, чего не знает сам Путин?"

"Напоминает мне фразу "Завтра бесплатное пиво", но, как мы знаем, завтра никогда не наступит…"

"Кто-нибудь знает, какое сейчас время начала? И какой канал показывает прямые трансляции?"

"Будет ли церемония открытия? Во сколько начинается?"

"Если Путин действительно нападет, я очень сомневаюсь, что это произойдет в тот день, когда СМИ решат, что это будет… Джонсон не может представить себя каким-то дипломатом, добивающимся мира. Путин по-прежнему держит в руках все карты!"

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша киев россия москва лондон украина вашингтон борис джонсон владимир путин великобритания
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