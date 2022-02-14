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Автор Валентина Севрюгина

Fox: США предложат Украине один миллиард долларов

Мир

В США собираются предложить Украине кредитные гарантии на сумму в один миллиард долларов, сообщает телеканал Fox.

Уточняется, что данные средства должны быть переданы Киеву с целью успокоения вокруг текущей напряжённости. Также известно, что об этом сказал советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кроме того, предполагается, что эти деньги дадут Украине возможность разместить долговые обязательства под гарантии правительства Штатов.

Ранее после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о финансовой помощи со стороны Франции.

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