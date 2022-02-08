"Мы очень ценим такой шаг",—Зеленский отблагодарил Макрона за 1,2 миллиарда евро

На брифинге после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о финансовой помощи со стороны Франции, сообщает РИА Новости.

"Мы очень ценим такой шаг солидарности со стороны Франции — выделение 1,2 миллиарда евро Украине. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идём, но это мощный шаг для экономической стойкости Украины", — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины ответил российскому лидеру Владимиру Путину на его слова "терпи, моя красавица" по поводу нежелания Киева выполнять Минские договорённости.

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