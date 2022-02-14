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Автор Игорь Рябов

Советник трёх президентов США предсказал крах Соединённых Штатов

Мир

США нажили себе много политических оппонентов и идут к расколу, заявил старший советник американских президентов Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен.

Советник трёх президентов США предсказал крах Соединённых Штатов

Он поностальгировал по тем временам, когда у США были "незаменимой державой" и навязывали всему миру свою "доброжелательную гегемонию"

"И, наконец, создавая "новый мировой порядок", последовательно ввязались в войны", — пишет Бьюкенен в статье для The American Conservative.

По словам автора, теперь США "истекают кровью", истощаются и движутся к расколу.

Он отметил, что у Вашингтона появились сильные геополитические соперники в лице России и Китая. США тяжело бороться сразу с двумя такими державами. В мире меняется расстановка сил, и сейчас оппоненты усиливаются и пытаются ослабить Вашингтон, подчеркнул Бьюкенен.

Советник трёх президентов напомнил, что американцев не любят и гонят отовсюду, начиная с Восточной Европы и Ближнего Востока и заканчивая Юго-Восточной Азией.

"Общее у противников Америки одно: они хотят нас выдворить", — добавил автор материала.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена разрушила страну за один год. Трамп отнёс к главным неудачам Байдена вывод войск из Афганистана, рост цен, беспорядок на границе с Мексикой и тяжёлую эпидемиологическую ситуацию в США.

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США ждёт развал?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден дональд трамп
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Советник трёх президентов США предсказал крах Соединённых Штатов
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