В Киеве злоумышленник "обстрелял" офис Зеленского из рогатки

Житель Киева обстрелял офис президента Украины Владимира Зеленского, используя рогатку и металлические шарики. В результате противоправных действий злоумышленника оказались повреждены стёкла двух окон.

Правоохранители задержали хулигана, которым оказался 32-летний мужчина, и доставили его в отделение полиции. Устанавливаются мотивы, побудившие киевлянина осуществить преступное деяние, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Ранее бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович призвал "мочить русских в грязь". Он попытался успокоить тех, кто боится российской агрессии, напоминанием о якобы неудачной атаке Вооружённых сил РФ по террористам в Сирии. По словам Арестовича, из пяти выпущенных "Калибров" две не долетели, а три не попали в цель.

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