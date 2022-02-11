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Автор Ольга Лебедева

Экс-советник главы Офиса Зеленского грозится "мочить русских в грязь"

Мир

Один из самых одиозных спикеров Офиса президента Украины, в январе лишившийся всех своих постов, Алексей Арестович не желает покидать медиапространство, строя из себя акулу политики и непримиримого борца за Незалежную.

Экс-советник главы Офиса Зеленского грозится "мочить русских в грязь"

На этот раз недавно ставший безработным экс-советник Андрея Ермака напомнил о себе в эфире Ютуб-канала "Politeka", заявив, что Россия роет себе яму, заставляя всё большее количество украинцев ненавидеть русских:

"Сейчас, до вторжения, их ненавидят лишь 300 тысяч украинцев, когда начнётся война эта цифра увеличится до 30 миллионов", — предупредил Арестович.

А ещё он, с видом военного эксперта, порассуждал о российских вооружениях:

"Хочу успокоить тех, кто боится: когда русские стреляли "Калибрами" по Сирии, из пяти штук две не долетели, а три не попали в объект площадью 3 квадратных километра.

Ну, сейчас они выпулят 113 ракет, может 50 долетят, из них 20 не попадёт, 30 крылатых ракет, которые еле куда-то там попали, это для такой страны как Украина — это укус двух комаров по большому разъярённому слону", — делился фантазиями Арестович.

"Но они же прилетят, куда-то на территорию Украины?" — попытался остудить его горячую голову ведущий.

"Ну, куда-то прилетят… на какой-то вещевой склад… там портянки полетают по воздуху, ну бензин сгорит. Они этим хотят напугать 40 миллионную страну, воюющую 8-й год?" — не поддался "на провокацию" пропагандист и резюмировал: — Поэтому пусть нападают, я первый уйду на фронт, если они нападут. Я с удовольствием буду их мочить просто в грязь".

Стоит отметить, что в последнее время на Украине по необъяснённым пока причинам активизировались подобные Арестовичу "патриоты":

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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