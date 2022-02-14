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Автор Петр Ермилин

Стала известна дата запрошенных Украиной консультаций ОБСЕ

Мир

Во вторник, 15 февраля, пройдут консультации государств-участников ОБСЕ, которые ранее запрашивал Киев. Информацию об этом корреспонденту ТАСС предоставил источник в ОБСЕ. 

Планируется, что участники обсудят вопросы в отношении Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности с целью прояснения сложившейся ситуации вдоль границы России и Украины. 

Источник в ОБСЕ также рассказал и о деталях проведения планируемой встречи. В соответствии с его словами, консультации будут проходить в закрытом режиме завтра во второй половине дня. Сообщается, что участие в них может принять каждое государство-участник ОБСЕ.

 

 

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