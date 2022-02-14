Не дождались "генерала Мороза": CNN готовит к тому, что "вторжения" не будет

Американская телекомпания CNN выпустила репортаж, смысл которого сводится к тому, что анонсированного на 16 февраля "вторжения" России на Украину может и не быть. А причина в том, что не явился "генерал Мороз".

Согласно выпущенному телеканалом сюжету, "вторжению" может помешать тёплая погода, из-за которой земля не замёрзнет. И на 15-16 февраля прогноз для "вторжения" тоже неблагоприятный, поскольку погода будет тёплой. А потому русская бронетехника может забуксовать в степях Украины.

Правда, в конце репортажа CNN оговаривается, что Россия может "вторгнуться", используя артиллерию, авиацию и ракеты.

Стоит напомнить, что западная пресса не впервые увязывает сроки "вторженния" с погодой. В конце ноября, например, агентство Bloomberg указывало, что начаться "вторжение" может не ранее января, поскольку до той поры будет Rasputitsa.

В начале января газета The New York Times сообщила, что в Вашингтоне считают, будто "вторжение" может состояться ближе к весне. И связано это было с относительно мягкой зимой — из-за того, что земля не промерзла достаточно сильно, чтобы выдержать передвижения военной техники, Россия будет "вынуждена отложить наземное наступление, самое раннее, до февраля".

Стоит заметить, что спустя несколько дней после статьи в The New York Times официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что "российское военное вторжение" может начаться "между серединой января и серединой февраля". Не с этим ли, кстати, связаны и вбросы последних дней про 15-16 февраля?

Но вообще говоря, рассуждения про "замерзшую землю" явно свидетельствует о том, что и западные политики и журналисты не очень хорошо знакомы с географией и погодными условиями на Украине. А потому не стали бы рассуждать на тему того, там к середине февраля "промёрзнет земля". Тем более с учётом прогнозов, что февраль в этом году будет не по-зимнему тёплый.