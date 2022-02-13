В партии Зеленского заявили о "масштабной спецоперации США" против России

Власти Соединённых Штатов проводят "одну из самых масштабных информационных спецопераций в истории" против России, распространяя заявления о возможной "военной агрессии" в отношении Украины.

Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Егор Чернев. По его мнению, это такой хитрый план, который в конечном счёте пойдёт Украине на пользу.

По его мнению, "спецоперация" проводится с целью мобилизации стран НАТО и восстановления единства Североатлантического союза и Запада в целом, "демонизации" России в мире и создания ей устойчивого "токсического вида", нанесения без войны наибольших утрат для экономики РФ, разжигания антивоенных настроений в самой России и деморализации русской военной элиты из-за "публичного разоблачения их секретных материалов".

Цели этой "масштабной спецоперации" депутату Черневу тоже понятны. Делается это для того, чтобы "окончательно вытеснить президента РФ Владимира Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и глобального проекта Китая "Один пояс — один путь", где Россия играла бы ключевую роль, а Украина была бы её вассалом".

По словам депутата, США хотят заставить президента России "сделать окончательный выбор". А выбирать, считает Его Чернев, можно либо из "широкомасштабного вторжения", либо "окончательно отступить и запереться внутри собственной страны".

"Параллельно с этим Вашингтон и Лондон принимают все меры, чтобы возможное вторжение стало экономической и военной катастрофой для России, и чтобы выбор для Путина стал очевидным", — подчеркнул Чернев.

Но и для Украины эта "спецоперация" тоже не подарок, поскольку означает "существенные экономические потери из-за оттока инвесторов и панических настроений".

Однако эти потери, меньше чем те, "которые мы могли бы понести в случае широкомасштабного военного вторжения". "И эти потери мы можем снизить сами, прекратив панику", — пояснил депутат.

Да, если "широкомасштабное вторжение" всё же последует, то украинская армия готова дать отпор, "утешил" соотечественников депутат Чернев.

Судя по всему, эту версию происходящего в "Слуге народа" вполне разделяют. По крайней мере, текст Чернева, опубликованный на сайте Лiга. net, репостят на партийных страницах в соцсетях.

В общем и целом, очевидно, что это только версия мотивов Вашингтона и Лондона, причём не факт, что верная. Обращает на себя внимание пассаж о том, что действия США и Великобритании наносят серьёзный ущерб украинской экономики, но, мол, надо потерпеть, ибо это во благо. Так себе утешение для обычных людей…

Вообще же, стоит отметить, что на Украине в ходу и ещё одна версия — дескать, нагнетанием напряжённости Запад хочет сподвигнуть Киев выполнить Минские соглашения. Тоже, конечно, конспирология. Судя по результатам переговоров советников лидеров "нормандской четвёрки", как-то не очень-то Запад старается в этом направлении.

В России подчёркивают, что не имеют каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. Но аргументы России в западных масс-медиа по сути дела игнорируются. Хотя, собственно, в этом как раз нет ничего неожиданного.